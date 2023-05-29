Путин поздравил по телефону Эрдогана с победой на президентских выборах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

"Президент России Владимир Путин поздравил по телефону президента Тайипа Эрдогана с переизбранием на президентский пост, выразив надежду, что итоги состоявшихся выборов пойдут во благо турецкому народу", – отмечается в сообщении.

Лидеры двух государств договорились о дальнейшем развитии отношений между Россией и Турцией, а также в региональных вопросах.

В Кремле подтвердили факт разговора Путина и Эрдогана. Там отметили, что лидер РФ подчеркнул большой вклад президента Турции в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Накануне глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов. Отрыв действующего президента от его противника Кемаля Кылычдароглу составил более 2 миллионов голосов. Окончательные результаты будут размещены в официальном вестнике 1 июня.

В понедельник, 29 мая, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что победа Эрдогана во втором туре президентских выборов является закономерным выбором граждан, которые знают плюсы и минусы его политики.

