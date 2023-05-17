Эрдоган заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней

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Зерновая сделка была продлена на 60 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Последний период продления соглашения, которое было подписано в Стамбуле благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН, истекал (18 мая. – Прим. ред.). Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на 2 месяца", – заявил президент.

Эрдоган выразил уверенность, что это решение будет выгодным для всех сторон договора. При этом, подчеркнул он, турецкая сторона продолжит прикладывать усилия, чтобы все условия были соблюдены.

По словам главы государства, Москва обещала не препятствовать выходу турецких судов из украинских портов Николаев и Оливия. За это Эрдоган выразил благодарность России.

Президент Турции также заявил, что продление черноморской инициативы воплотилось в жизнь из-за конструктивной деятельности Москвы и Киева. Вместе с этим Эрдоган выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

О том, что украинская часть зерновой сделки будет продлена на 60 дней, ранее выяснили СМИ. Срок действия договоренностей истекал 18 мая. Источник отмечал, что вопрос продления российской части находился на стадии обсуждения, он должен был решаться на уровне президентов РФ и Турции.

До этого в российском министерстве иностранных дел рассказали, что Москва во время принятия решения будет исходить из своих интересов. В ведомстве добавили, что РФ не будет отказывать от позиции, которая заключается в необходимости соблюдения всех условий.