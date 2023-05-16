Переговоры лидеров РФ и Турции могут стать последней надеждой зерновой сделки – СМИ

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Турецко-российские переговоры на высшем уровне могут стать последней надеждой в случае, если дискуссии по зерновой сделке не принесут результата. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с переговорами сообщает РИА Новости.

"Это будет последней надеждой, тем этапом, когда уже будет предельно ясно, что переговоры (по продлению сроков действия сделки. – Прим. ред.) зашли в тупик. Но мне сейчас вам нечего сказать о наличии таких планов и, соответственно, о каких-либо сроках", – заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что подобные переговоры возможны в будущем. По его словам, на данный момент, радующих перспектив по продлению сроков действия зерновой сделки нет.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял, что российская сторона выступает против постоянного продления сделки. Черноморская инициатива подойдет к финалу, если стороны не придут к консенсусу к 18 мая с учетом требований российской стороны, подчеркнул он.

Зерновая сделка будет продлена на два месяца – СМИ