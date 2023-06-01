Эрдогана окончательно признали победителем президентских выборов Турции

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Центризбирком Турции официально объявил Реджепа Тайипа Эрдогана президентом страны. Окончательные итоги выборов обнародовал глава Высшего избирательного совета Ахмет Енер в эфире местных телеканалов.

"Комиссия рассмотрела поступившие возражения относительно итогов выборов. Окончательные итоги второго тура президентских выборов направлены для публикации в официальной газете", – заявил он.

Согласно итоговым результатам ЦИК, Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%.

Ранее СМИ писали, что инаугурация вновь избранного президента состоится 2 или 6 июня. Сразу после этого Эрдоган объявит состав нового кабинета министров.

28 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов. Отрыв действующего президента от его противника Кемаля Кылычдароглу составил более двух миллионов голосов.

В понедельник, 29 мая, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что победа Эрдогана во втором туре президентских выборов является закономерным выбором граждан, которые знают плюсы и минусы его политики.

