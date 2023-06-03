Эрдоган вступил в должность президента Турции на пятилетний срок

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Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании Турции, сообщает ТАСС.

Таким образом он вступил в должность президента Турции на пятилетний срок.

СМИ ранее писали, что не менее 20 глав государств будут присутствовать на инаугурации Эрдогана в Анкаре. Среди них будут президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Накануне также стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поучаствует в инаугурации Эрдогана.

1 июня Центризбирком Турции официально объявил Эрдогана президентом страны. Отмечалось, что он набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%.

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