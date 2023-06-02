Пашинян примет участие в инаугурации Эрдогана

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поучаствует в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом пишет пресс-служба правительства.

Уточняется, что Пашинян отправится в Анкару в день проведения церемонии, 3 июня. Ранее о возможности участия премьер-министра в инаугурации сообщал турецкий телеканал NTV.

До этого в СМИ появилась информация, что не менее 20 глав государств будут присутствовать на инаугурации Эрдогана в Анкаре. Среди них будут президент Азербайджана Ильхам Алиев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

1 июня Центризбирком Турции официально объявил Эрдогана президентом страны. Отмечалось, что он набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%.

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с переизбранием на третий срок