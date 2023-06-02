Не менее 20 глав государств будут присутствовать на инаугурации Эрдогана 3 июня – СМИ

Фото: телеграм-канал Recep Tayyip Erdoğan

Как минимум 20 глав государств и 45 министров примут участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, она пройдет в Анкаре в субботу, 3 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого лидера.

"Ожидается участие президента Азербайджана Ильхама Алиева, эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. Для участия в церемонии в Турцию также приедет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", – рассказал собеседник агентства.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин представит Россию на церемонии инаугурации Эрдогана.

Центризбирком Турции официально объявил Эрдогана президентом страны 1 июня. Глава Высшего избирательного совета Ахмет Йенер добавил, что комиссия рассмотрела все возражения относительно прошедших в Турции выборов.

Отмечалось, что Эрдоган набрал 52,18% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%.

Йенер сообщал, что "Республиканский альянс", возглавляемый Партией справедливости и развития (ПСР) Эрдогана, получил 323 места из 600 в турецком парламенте по итогам выборов.

Согласно результатам, Новая партия благоденствия получила 5 мест, Партия националистического движения, входящая в "Республиканский альянс", получила 50 мест, Народно-республиканская партия – 169 мест, Хорошая партия – 43 места.



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