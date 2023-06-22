Оппозиционеру в Турции Кылычдароглу грозит запрет на политику и 110 лет тюрьмы – СМИ

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Лидеру турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и экс-кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит тюремное заключение и запрет на политическую деятельность из-за поданных против него 28 исков, сообщает газета Cumhuriyet.

Ранее несколько исков приостановили из-за наличия у оппозиционера неприкосновенности, теперь же их вновь рассмотрят. После проигрыша на выборах президента Кылычдароглу не попал в новый парламент в качестве депутата, в связи с чем он лишен депутатской неприкосновенности.

Истцом в большинстве из этих исков выступает Реджеп Тайип Эрдоган. В 2021 году он подал иск против Кылычдароглу, заявившего, что лидер страны лжет. В 2017 году оппозиционер сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску.

По большинству исков Кылычдароглу грозит до четырех лет тюрьмы, суммарно по всем искам – 110 лет тюремного заключения.

28 мая глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган одержал победу во втором туре выборов президента страны. Его результат составил более 52% голосов. Отрыв действующего президента от его противника Кемаля Кылычдароглу составил более двух миллионов голосов.

Действующий президент Турции переизбран на третий срок