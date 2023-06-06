Эрдоган вынесет на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который недавно был переизбран на пост президента республики, сообщил о планах внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию страны.

Отмечается, что ранее Эрдоган не раз говорил о необходимости новой конституции. По его мнению, она поможет стране в ее дальнейшем развитии. Президент Турции обращал внимание на то, что действующая конституция принималась еще в 1982 году и сейчас не может отвечать современным вызовам. Новая редакция в настоящее время находится в разработке.

"В наш новый срок мы будем выполнять все обещания, которые мы дали нашему народу. Мы представим проект (обновленной. – Прим. ред.) конституции в парламент. Мы построим Турецкий век со стабильностью и уверенностью", – цитирует его Sabah.

Турецкий президент принял присягу в Великом национальном собрании 3 июня. Эрдоган вступил в должность на новый пятилетний срок.

1 июня Центризбирком Турции официально объявил Эрдогана президентом страны. Отмечалось, что он набрал 52,18% голосов, а его соперник Кемаль Кылычдароглу – 47,82%.

Позднее стало известно, что турецкий лидер сменил почти весь состав правительства. Из семнадцати министров лишь двое сохранили свои должности. На своих постах остались глава Минздрава Фахреттин Коджа и глава Минкульта Мехмет Нури Эрсой.



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