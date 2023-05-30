Правящий альянс Эрдогана получил большинство мест в парламенте Турции по итогам выборов

Фото: телеграм-канал Recep Tayyip Erdoğan

"Республиканский альянс", возглавляемый Партией справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получил 323 места из 600 турецком парламенте по итогам выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома Турции Ахмета Йенера.

"Окончательные результаты голосования 14 мая по составу парламента 28-го созыва утверждены комиссией и направлены для публикации в официальную газету. Партия справедливости и развития получила 268 мест, Новая партия благоденствия – 5, Партия националистического движения – 50 (входят в "Республиканский альянс". – Прим. ред.). Народно-республиканская партия – 169, Хорошая партия – 43", – сказал Йенер.

Как подчеркнул Йенер, Центризбирком рассмотрел все апелляции.

О победе Эрдогана в президентских выборах Турции стало известно 28 мая. По данным Йенера, Эрдоган набрал более 52% голосов. Оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу отстал от действующего президента более чем на 2 миллиона голосов.