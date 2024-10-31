31 октября, 23:59Происшествия
Президент Пакистана сломал ногу, выходя из самолета в Дубае
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолета после приземления в аэропорту Дубая. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на пресс-службу президентского секретариата.
Уточняется, что инцидент произошел вечером 30 октября. После произошедшего Зардари сразу же отвезли в больницу, где ему наложили гипс.
Врачи рекомендовали пакистанскому лидеру соблюдать покой, ему нужно будет ходить в гипсе как минимум четыре недели.
В сентябре самолет с президентом Польши Анджеем Дудой не смог с первого раза приземлиться в варшавском аэропорту имени Шопена из-за машины орнитолога на взлетно-посадочной полосе.
Так, незадолго до приземления Дуды другой самолет при посадке совершил столкновение с птицей. После этого на полосу выехал автомобиль орнитолога. Машина оказалась на полосе, на которую должен был приземлиться президентский Boeing. Из-за случившегося воздушное судно было вынуждено уйти на второй круг.