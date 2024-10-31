Президент Пакистана сломал ногу, выходя из самолета в Дубае

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Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу, выходя из самолета после приземления в аэропорту Дубая. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на пресс-службу президентского секретариата.

Уточняется, что инцидент произошел вечером 30 октября. После произошедшего Зардари сразу же отвезли в больницу, где ему наложили гипс.

Врачи рекомендовали пакистанскому лидеру соблюдать покой, ему нужно будет ходить в гипсе как минимум четыре недели.

В сентябре самолет с президентом Польши Анджеем Дудой не смог с первого раза приземлиться в варшавском аэропорту имени Шопена из-за машины орнитолога на взлетно-посадочной полосе.

Так, незадолго до приземления Дуды другой самолет при посадке совершил столкновение с птицей. После этого на полосу выехал автомобиль орнитолога. Машина оказалась на полосе, на которую должен был приземлиться президентский Boeing. Из-за случившегося воздушное судно было вынуждено уйти на второй круг.