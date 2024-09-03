Кортеж кандидата в вице-президенты США Уолца попал в ДТП

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ДТП с несколькими автомобилями из кортежа кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца произошло на автомагистрали в штате Висконсин. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.

Уолц направлялся в город Милуоки в Висконсине из Миннесоты, где ранее провел предвыборное мероприятие. Согласно данным пресс-пула, ДТП произошло, когда один из автомобилей кортежа врезался в впереди идущий.

Один людей в микроавтобусе, где находились представители прессы, сломал руку, еще несколько человек получили незначительные травмы. Сам кандидат в вице-президенты США не пострадал.

Отмечается, что после происшествия Уолцу позвонили президент США Джо Байден и нынешний вице-президент Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший кортеж премьера премьера Венгрии Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта. Авария произошла по вине водителя, которая не заметила перекрытия дороги и врезалась в два мотоцикла полицейских, которые сопровождали кортеж венгерского премьера.

До этого водитель автомобиля в США врезался в автомобиль рядом с автоколонной Байдена. Инцидент произошел в штате Дэлавер, где президент США со своей супругой Джилл проводил выходные, они не пострадали.