Водитель в США врезался в машину рядом с кортежем Байдена, президент не пострадал – СМИ

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Водитель автомобиля в США врезался в автомобиль рядом с автоколонной американского лидера Джо Байдена, президент не пострадал. Об этом сообщает Reuters.

"Машина столкнулась с транспортным средством рядом с автоколонной президента Джо Байдена", – указано в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, в штате Дэлавер. Байден со своей супругой Джилл проводил там свои выходные.



Уточняется, что сотрудники службы безопасности окружили автомобиль после того, как он остановился, и Байдены благополучно вернулись к себе домой.

Ранее сообщалось, что в президента Аргентины Хавьера Милея во время парада после церемонии его инаугурации кинули стеклянную бутылку. Бутылка пролетела в нескольких сантиметрах от головы Милея, когда тот стоял в открытом автомобиле со своей сестрой Кариной и махал рукой собравшимся гражданам. Удар бутылки пришелся в шею полицейскому, ему была оказана медицинская помощь.