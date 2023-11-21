Зеленский рассказал о покушениях на него

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил несколько покушений. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Sun.

Он признался, что из "пяти-шести" попыток ликвидировать его панику у него вызвала только первая. Президент Украины сравнил ее с первой вспышкой COVID-19.

"Первый раз – самый интересный. А дальше это как COVID. После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы попытаться это сделать", – сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что украинские службы разведки получили данные о готовящемся "Майдане-3". По их версии, за операцией может стоять Россия. Сам украинский лидер признался, что опасается возможного проведения такой операции в отношении него.

Позже Зеленский добавил, что операция по его отстранению с поста президента Украины запланирована на декабрь. При этом его физическое устранение может оказаться не конечной целью операции, подчеркнул президент Украины. Планы "Майдана-3" могут быть скорректированы.

Вместе с этим Зеленский заявил о непреклонности решения по президентским выборам на Украине в 2024 году. По его словам, их проведение в условиях военного положения в стране незаконно.

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