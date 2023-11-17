Зеленский заявил, что Россия готовит план по дестабилизации Украины "Майдан-3"

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Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что в стране может готовиться новый "майдан" с целью его отстранения от власти, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, такая информация поступает от украинской разведки и партнеров. При этом в попытках подобной дестабилизации он обвинил Россию.

Зеленский подчеркнул, что речь идет о некоей операции "Майдан-3", которую якобы готовит Москва.

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Запад сместит украинского президента Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ и неспособности победить.

По его словам, либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, намеченные на март следующего года, и тогда его сменят, либо, если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции, похожей на Майдан.

Как подчеркнул эксперт, глава Украины начинает осознавать, что страна не сможет победить. Самым лучшим исходом станут переговоры с Москвой, считает Брайен.

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