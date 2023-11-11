Запад может сместить Зеленского из-за провалов ВСУ – СМИ

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Запад сместит украинского президента Владимира Зеленского из-за провалов ВСУ и неспособности победить. Об этом сообщает Asia Times со ссылкой на бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена.

"Либо Зеленский будет вынужден провести президентские выборы, намеченные на март следующего года, и тогда его сменят, либо, если он будет сопротивляться, его все равно уберут в результате революции, похожей на Майдан", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, глава Украины начинает осознавать, что страна не сможет победить. Самым лучшим исходом станут переговоры с Москвой, считает Брайен.

"Если конгресс затянет время или если администрация согласится на гораздо меньшую сумму, то Зеленскому конец. Вашингтон может прийти к выводу, что это единственный выход", – добавил он.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит страну в тупик, как это было и в Первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

Слова главкома ВСУ подверглись критике замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы. Он заявил, что слова Залужного посеяли "панику" среди западных партнеров Украины, а также среди украинского населения. По словам чиновника, много вопросов после заявления Залужного возникло и со стороны граждан Украины.

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