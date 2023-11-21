Зеленский заявил, что операция "Майдан-3" по его отстранению запланирована на декабрь

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Операция по отстранению Владимира Зеленского с поста президента Украины под названием "Майдан-3" запланирована на декабрь. Об этом украинский лидер рассказал в беседе с изданием The Sun.

"Они будут использовать любые инструменты, которые у них есть", – сказал он.

При этом его физическое устранение может оказаться не конечной целью операции, сообщил президент Украины. Планы "Майдан-3" могут быть скорректированы.

Вместе с этим Зеленский заявил о непреклонности решения по президентским выборам на Украине в 2024 году. По его словам, их проведение в условиях военного положения в стране незаконно.

Как ранее сообщил Зеленский, данные о готовящемся "Майдане-3" были получены украинскими службами разведки. По их версии, за операцией может стоять Россия. Сам украинский лидер признался, что опасается возможного проведения такой операции в отношении него.



Новый Майдан возможен на Украине – СМИ