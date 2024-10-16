16 октября, 19:59Политика
Песков заявил, что у Путина нет проблем со здоровьем
Фото: kremlin.ru
Проблем со здоровьем у Владимира Путина нет, а упомянутые им регулярные обследования в ЦКБ – обычная диспансеризация, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно", – ответил он на вопрос, идет ли речь об обычной профилактике.
Во время совещания с правительством РФ Путин рассказал, что регулярно проходит медицинские обследования в Центральной клинической больнице. Речь об этом зашла в контексте сезонной вакцинации от гриппа, которая проводится по всей России.
Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил Путину во время совещания с членами правительства РФ, что Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами и препаратами против гриппа.
По словам главы ведомства, отечественное производство является качественным. Министр также обратил внимание, что количество производителей достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности страны, но это в том числе экспорт.
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