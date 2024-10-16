Песков заявил, что у Путина нет проблем со здоровьем

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Проблем со здоровьем у Владимира Путина нет, а упомянутые им регулярные обследования в ЦКБ – обычная диспансеризация, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно", – ответил он на вопрос, идет ли речь об обычной профилактике.

Во время совещания с правительством РФ Путин рассказал, что регулярно проходит медицинские обследования в Центральной клинической больнице. Речь об этом зашла в контексте сезонной вакцинации от гриппа, которая проводится по всей России.

Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко доложил Путину во время совещания с членами правительства РФ, что Россия полностью обеспечена отечественными вакцинами и препаратами против гриппа.

По словам главы ведомства, отечественное производство является качественным. Министр также обратил внимание, что количество производителей достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности страны, но это в том числе экспорт.