Россия полностью обеспечена отечественной вакциной против гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия полностью обеспечена отечественными отечественными вакцинами и препаратами против гриппа. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко Владимиру Путину во время совещания с членами правительства РФ.

По словам главы ведомства, отечественное производство является качественным. Министр также обратил внимание, что количество производителей достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности страны, но это в том числе экспорт.

Ранее Мурашко сообщил, что вакцина от гриппа с повышенным антигенным составом, которая предназначена для граждан старшего возраста, была закуплена в этом году. Он объяснил, что повышенный антигенный состав, который входит в вакцину, позволяет укреплять иммунитет. При этом Мурашко уточнил, что более 20 миллионов доз вакцин от гриппа уже отгружено в рамках подготовки к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ.

Кампания по вакцинации против гриппа в РФ началась 4 сентября. Старт дала глава Роспотребнадзора Анна Попова. В состав отечественной вакцины входят штаммы вируса гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне.