Привиться от гриппа в Москве можно в мобильных пунктах у метро и МЦК

Кампания по вакцинации от гриппа началась в Москве – сделать прививку можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах по всему городу. Расскажем, чем так опасно заболевание, зачем нужна прививка и как еще защитить себя и близких.

Превентивный удар

Прививочная кампания против гриппа началась в столице 5 сентября. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, поставить вакцину можно бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления, а также в мобильных пунктах, которые располагаются рядом с метро, железнодорожными станциями и МЦК.



Анастасия Ракова заммэра столицы Осенняя пора характеризуется распространением таких вирусных заболеваний, как грипп, который гораздо более опасен, чем классическая ОРВИ. Он может привести к серьезным осложнениям, особенно если есть сопутствующие хронические болезни.

Вакцинация все еще является основным и наиболее эффективным способом профилактики, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в составе отечественной прививки есть все наиболее актуальные для нынешнего сезона штаммы.

В частности, разработчики заменили один компонент для варианта гриппа A H3N2, который еще называют гонконгским. При этом антигены вирусов гриппа А (H1N1) и B остались прежними, отметили в Роспотребнадзоре.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Прививка защищает человека от тяжелых последствий гриппа, снижает риск развития внебольничных пневмоний, помогает иммунной системе выработать защитные антитела для борьбы с инфекцией.

Попова подчеркнула, что вакцину уже доставили во все российские регионы. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, в 2024 году необходимо привить до 60% россиян и не меньше 75% граждан из групп риска.

Кто в зоне риска?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Врачи рекомендуют вакцинироваться всем группам населения, но особое внимание уделяют:

беременным и детям от шести месяцев;

людям с хроническими заболеваниями;

медработникам;

учителям и студентам;

сотрудникам сферы обслуживания и транспорта.

В то же время прививку нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения постоянных болезней и при повышенной чувствительности к яичному белку, если он входит в состав препарата.

Вакцинироваться необходимо каждый год, так как вирус гриппа постоянно мутирует. Ставить прививку рекомендуется за две-три недели до предполагаемого роста заболеваемости – ориентировочно в сентябре-ноябре. По словам специалистов, это позволит иммунитету сформироваться до начала эпидемического подъема.

Важно: сама по себе вакцина не содержит живого вируса, поэтому не может привести к заболеванию. Несмотря на это, после процедуры у пациента иногда поднимается температура – это лишь значит, что организм отреагировал на прививку.

От пневмонии до менингита

Грипп передается воздушно-капельным путем: болезнь начинается внезапно – резко поднимается температура до 37,5–39 градусов, начинают болеть мышцы, суставы, голова и горло, появляется озноб, усталость, кашель и насморк, предупреждает Роспотребнадзор.

При этом инфекция может быть менее или более агрессивной в зависимости от возбудителей. Например, к опасным относятся вирусы типов А и В, известные своим быстрым распространением: за считаные часы происходит глубокое поражение слизистой оболочки дыхательных путей, из-за чего туда могут легко проникнуть бактерии.

При заражении гриппом возможны серьезные последствия:



легочные осложнения (пневмония, бронхит);

осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит);

со стороны сердечно-сосудистой (миокардит, перикардит) и нервной систем (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневрит).

Многие переносят грипп относительно легко и выздоравливают уже через несколько дней. Однако есть и те, кому грозит опасность вплоть до летального исхода: это люди с хроническими заболеваниями, которые могут обостриться из-за заражения, а также пожилые, дети и перенесшие COVID-19, подчеркивают специалисты.

Причем одна из основных опасностей гриппа в том, что из-за симптомов его можно перепутать с другими инфекциями. Поэтому рекомендуется как можно скорее обращаться к врачу для постановки точного диагноза.

Другие методы защиты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Хоть наиболее эффективным средством против гриппа и является вакцинация, важно соблюдать меры профилактики. А именно:



носить маски в общественных местах;

избегать тесных контактов с теми, кто чихает и кашляет;

мыть руки и промывать нос после улицы;

регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение.

Кроме того, необходимо скорректировать питание. Врачи советуют добавлять в рацион больше клюквы, брусники, лимона и других продуктов с витамином С. Также рекомендуется есть больше блюд с содержанием чеснока и лука.

Важно и укреплять иммунитет с помощью витаминов и других препаратов. Однако перед их приемом стоит проконсультироваться со специалистом.