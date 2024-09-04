Кампания по вакцинации против гриппа началась в России

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме дала старт кампании по вакцинации против гриппа в России, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Попова заявила, что сохранены все традиции и подходы к надзору, мониторингу и научным исследованиям, которые складывались десятилетиями в РФ. Вакцинация от гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания, указала она. Прививка защищает человека от осложнений гриппа, снижает риск развития внебольничных пневмоний, а также помогает иммунной системе выработать антитела для борьбы с инфекцией.

В состав российской вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальными в этом эпидемическом сезоне, добавила Попова. В ведомстве также уточнили, что вакцина уже доставлена в российские регионы, а готовность к прививочной кампании достаточно высока.

Ранее глава Роспотребнадзора предупредила о высоком уровне риска распространения птичьего гриппа в стране. Она напомнила о важности вакцинации и отметила необходимость сделать прививку тем, кто работает с птицей.

О первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа А стало известно в июне. Инфекцию нашли у 59-летнего жителя штата Мехико в Мексике. Из-за осложнений мужчина скончался.

По данным надзорного ведомства, этот вариант вируса не имеет пандемического потенциала.