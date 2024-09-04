Роспотребнадзор заявил о высоком риске распространения птичьего гриппа

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В РФ сохраняется высокий уровень риска распространения птичьего гриппа. Об этом предупредила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Руководитель ведомства напомнила о важности вакцинации населения. Тем, кто работает с птицей, необходимо сделать прививку, подчеркнула Попова.

В июне стало известно о первом в мире случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A, который закончился летальным исходом. Инфекцию обнаружили у 59-летнего жителя штата Мехико в Мексике. Как отмечали родственники погибшего мужчины, до появления острых симптомов он "был прикован к постели по другим причинам".

Данный вариант вируса не имеет пандемического потенциала, сообщили позже в Роспотребнадзоре.

