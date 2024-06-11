Попова: рисков для РФ из-за летального случая птичьего гриппа в Мексике нет

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Для России нет угроз на фоне летального случая птичьего гриппа в Мексике, заверила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мировые эксперты уже оценили эту ситуацию как низкий риск для всего мира", – передает РИА Новости ее слова.

Глава ведомства обратила внимание, что специалисты института "Вектор" доложили о наличии необходимой тест-системы и вакцинной платформы.

Она уточнила, что случай, о котором идет речь, зафиксировали 17 апреля. Пациент в Мексике скончался через неделю после заражения, однако сведения о случившемся поступили только недавно.

Смертельный случай заражения птичьим гриппом A был выявлен у 59-летнего жителя штата Мехико в Мексике. При этом у пациента не было контактов с домашней птицей или другими животными.

Попова, в свою очередь, сообщила, что вирус птичьего гриппа A (H5N2), которым впервые заразился человек, не имеет пандемического потенциала.

