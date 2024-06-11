Попова: подъем заболеваемости корью в России заканчивается

11 июня, 08:53Общество
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В настоящее время в РФ завершается подъем заболеваемости корью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
"Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно", – между тем отметила она.
Попова обратила внимание, что инфекцию привезли на территорию РФ из других стран. По ее словам, это подтверждают первые случаи заражения.
Она подчеркнула, что в России учитываются все случаи заболевания или подозрения на него, чтобы предотвратить дальнейшее распространение.
Ранее Роспотребнадзор опубликовал ежегодный доклад о статистике заболеваемости за 2023 год, в котором выявил рост заболеваемости корью, коклюшем и бруцеллезом.
Представители ведомства объяснили рост заболеваемости корью "очередным циклическим подъемом" – из-за проблем с вакциной.
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