Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после обнаружения случая кори в МГУ

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Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента второго курса МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, специалисты определили круг контактных лиц, приняли исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания.

"В адрес руководства университета направили предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе и ограничении его посещения студентами и преподавателями, не вакцинированными от кори", – прокомментировали в ведомстве.

До этого в декабре 2023 года у студента второго курса юридического факультета МГУ зафиксировали заболевание корью. Специалисты управления Роспотребнадзора провели эпидрасследование.