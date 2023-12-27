Циркулирующие в РФ вирусы кори были завезены из 16 стран – Попова

Фото: kremlin.ru

Порядка 16 государств завезли вирусы кори в Россию, Роспотребнадзор выявил 123 таких случая с последующим распространением. Об этом глава ведомства Анна Попова поделилась в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, такой показатель является большим и свидетельствует о том, что мир вокруг "горит" корью.

Вместе с тем руководитель Роспотребнадзора добавила, что за весь год ведомству удалось не допустить распространения ни одного из завезенных в РФ инфекционных заболеваний.

"Все такие случаи быстро выявлялись, после чего принимались необходимые меры", – сказала она.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что держат на контроле ситуацию со случаями заболевания корью в стране. С апреля 2023 года во всех регионах РФ проводилась подчищающая иммунизация – вакцинация непривитых и не болевших корью, а также однократно привитых детей и взрослых.

Позже стало известно, что у одного из студентов второго курса юридического факультета МГУ выявили корь. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

Новости регионов: около 90 человек заразились корью в Нижегородской области