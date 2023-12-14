Путин назвал нехватку вакцин от кори, краснухи и паротита техническим сбоем

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Проблема с нехваткой вакцин от кори, краснухи и паротита будет решена в ближайшее время. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Итогов года".

Подобную проблему глава государства назвал "техническим сбоем". Сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Поэтому для изготовления препарата необходимо иметь продукт в достаточном количестве.

"Все решения приняты, и я думаю, что прямо в ближайшее время проблемы такой не будет", – сказал Путин.

В целом проблем с вакцинацией и вакцинами в России нет, отметил президент.

Вместе с этим глава государства добавил, что РФ не закрывает импорт вакцин. По его словам, комиссия по импортозамещению делает все возможное для обеспечения интересов граждан. Активную работу в том числе ведет отечественная промышленность.

Между тем в пресс-службе Минздрава ТАСС уже сообщили, что первые партии комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита доставят в российские регионы 22 декабря. Об этом ведомство уведомил поставщик "Нацимбио".

"Поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в рамках госконтракта в объеме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря", – уточнили в министерстве.

До этого Минздрав России опроверг информацию о дефиците вакцин против кори и коклюша в стране. Производство и поставки препаратов продолжаются, вакцины имеются в наличии во всех регионах, сообщили в ведомстве.

Аналогичные данные предоставили и в столичном Депздраве. Там рассказали, что в городских больницах есть достаточное количество вакцин для иммунизации населения от кори.



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