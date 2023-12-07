Минздрав РФ опроверг сообщения о дефиците вакцин против кори и коклюша

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Вакцин против кори в РФ имеется в таком количестве, которое позволит покрыть почти двухмесячную потребность, а число вакцинного препарата от коклюша – две трети годовой потребности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о дефиците прививок против кори и коклюша в больницах 12 регионов страны. На это в Минздраве заявили, что остатки вакцин против коклюша составляют более 4 миллионов упаковок.

"При этом возможное отсутствие какого-то конкретного препарата в конкретной аптеке или медучреждении на конкретную дату может быть связано с особенностями фармлогистики. Производство и поставки препаратов продолжаются, вакцины имеются в наличии во всех регионах", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, в РФ от коклюша вакцинируют одной из шести мультивалентных вакцин. За 11 месяцев этого года в гражданский оборот ввели свыше 5,3 миллиона упаковок препарата. В Минздраве указали, что это соответствует среднегодовым объемам поставок.

Остатки комбинированной вакцины для профилактики краснухи, кори и паротита составляют 1 месяц. Новые партии по госконтракту запланированы до конца декабря, заключили в министерстве.

Днем ранее в Минздраве назвали ложной информацию о нехватке вакцин "Варилрикс" от ветряной оспы. В конце минувшего месяца проверку Росздравнадзора прошли более 80 тысяч пачек этого препарата. Их должны тоже ввести в оборот, подчеркнули в ведомстве.

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