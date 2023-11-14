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14 ноября, 19:44

Общество

Депздрав Москвы сообщил о достаточном количестве вакцин от кори в больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичных больницах имеется достаточное количество вакцин для иммунизации москвичей от кори. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее управление Роспотребнадзора по Москве направило руководству Московского государственного университета предписание о необходимости провести противоэпидемические мероприятия по причине обнаружения кори у студента.

До этого стало известно, что случай кори зафиксирован у студента факультета мировой политики. В корпусе уже провели дезинфекцию и ввели дистанционный режим работы до 1 декабря.

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