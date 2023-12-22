В России ввели в оборот более 367 тысяч доз вакцины от кори, краснухи и паротита

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В России ввели в оборот свыше 367 тысяч доз вакцины против кори, краснухи и паротита. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Уточняется, что препараты предварительно прошли госконтроль в лабораториях Росздравнадзора.

"Уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок, компания "Нацимбио", начала доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты РФ, куда они поступят в ближайшие дни", – передает РИА Новости его слова.

Кузнецов также уточнил, что новая партия вакцин от кори и паротита должна поступить на следующей неделе.

До этого Владимир Путин отметил, что нехватка вакцин от кори, краснухи и паротита объясняется техническим сбоем. Глава государства пообещал, что проблема будет решена в ближайшее время.

Он уточнил, что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Поэтому для изготовления препарата необходимо иметь продукт в достаточном количестве. По его словам, в целом проблем с вакцинацией и вакцинами в России нет.



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