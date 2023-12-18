В Минздраве РФ сообщили о повышении предельных отпускных цен на ряд вакцин

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Увеличение предельных отпускных цен на вакцины в России не отразилось на бюджете, который предусмотрен на их закупку, отметили в министерстве здравоохранения РФ.

"Повышение предельных отпускных цен на вакцины не повлияло на необходимость увеличения бюджета на данные цели", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее СМИ писали, что ФАС одобрила повышение предельных цен на 11 вакцин и анатоксинов.

До этого Владимир Путин назвал нехватку вакцин от кори, краснухи и паротита техническим сбоем. Глава государства пообещал, что проблема будет решена в ближайшее время. Он объяснил, что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Поэтому для изготовления препарата необходимо иметь продукт в достаточном количестве. По его словам, в целом проблем с вакцинацией и вакцинами в России нет.

Вместе с этим Путин добавил, что РФ не закрывает импорт вакцин. Он отметил, что комиссия по импортозамещению делает все возможное для обеспечения интересов граждан. Активную работу в том числе ведет отечественная промышленность.



Более 7,5 млн человек привили от гриппа в Москве