Врач рассказал, какие прививки нужно обязательно делать детям

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Родители ребенка обязаны позаботиться, чтобы с момента рождения он получил все прививки, прописанные в национальном календаре и одобренные Минздравом РФ. Об этом сообщает "Вечерняя Москва " со ссылкой на врача-терапевта Андрея Кондрахина.

Самой популярной, по словам эксперта, является прививка БЦЖ, защищающая новорожденного от туберкулеза.

"Например, в Европе ее не ставят, но в России продолжают делать детям, потому что она необходима. Также обязательно нужно делать вакцинацию от таких серьезных заболеваний, как дифтерия и коклюш", – пояснил врач.

Обязательными для ребенка также являются прививки от краснухи, ветряной оспы, гепатита группы B. Кондрахин также напомнил о наличии сезонных прививок против гриппа и COVID-19.

Терапевт рекомендовал родителям в обязательном порядке следовать рекомендациям врачей. Он пояснил, что перед началом посещения детских учреждений у ребенка должен сформироваться иммунитет и с выработанным от прививок "проблем будет намного меньше".

Ранее стало известно, что охват детей в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в РФ составил 97%. При этом число детей, заболевших корью, варьировалось в пределах тысячи. Всего же в России в ходе реализации кампании прививки против кори получили более 500 тысяч граждан.



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