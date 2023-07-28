11:59Общество
Поставки вакцины против гриппа начнутся в регионы с 1 августа – Минздрав РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вакцина против гриппа начнет поступать в российские субъекты с 1 августа, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр рассказал, что она была обновлена.
"Поставки вакцин против гриппа начнутся в регионы с 1 августа. Вакцина обновлена под актуальные штаммы", – передает РИА Новости его слова.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ведомство ежегодно готовится к подъему заболеваемости гриппом в РФ, прививочная кампания стартует в сентябре.
По ее словам, лаборатории для диагностики вирусного заболевания уже готовы к работе. Она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что такая мера профилактики является наиболее эффективной.
В Роспотребнадзоре также сообщили, что в этом году в осенний период планируют привить от гриппа до 60% россиян.
Кроме того, 75% граждан, находящихся в группе риска, должны отправиться на вакцинацию от гриппа согласно национальному календарю.
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