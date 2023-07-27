Гинцбург заявил, что решение по обновлению вакцины против коронавируса принято

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Было принято решение по обновлению вакцины против коронавирусной инфекции, рассказал руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, теперь необходимо будет рассмотреть вопрос финансирования.

Показатель заболеваемости коронавирусом в России с 17 по 23 июля снизился на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об отмене нормативов по охвату населения РФ тестированием на предмет инфицирования COVID-19. В регионах с высоким уровнем заболеваемости требовалось проводить не менее 300 тестирований на 100 тысяч человек.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции.



В России могут отказаться от массовой вакцинации против коронавируса