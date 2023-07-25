Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 3,6%

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Показатель заболеваемости коронавирусом в России с 17 по 23 июля снизился на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией на своем сайте.

Отмечается, что показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения составил 2,2. При этом в 29 субъектах РФ зафиксировали увеличение заболеваемости, в том числе в 10 регионах – более чем в среднем по стране.

По информации штаба, от коронавируса за минувшую неделю скончались 42 человека. Выздоровели 5 082 пациента, что на 9,5% больше, чем на предыдущей неделе.

Добавляется, что госпитализация потребовалась 1 110 заболевшим (снижение на 2,5%). В то же время рост числа госпитализаций произошел в 30 российских субъектах, в 12 регионах – более чем в среднем по России.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об отмене нормативов по охвату населения РФ тестированием на предмет инфицирования COVID-19. В регионах с высоким уровнем заболеваемости требовалось проводить не менее 300 тестирований на 100 тысяч человек.

В начале мая Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении в мире режима чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции. Тогда глава ВОЗ отмечал, что за время пандемии COVID-19 унес жизни примерно 20 миллионов человек.

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