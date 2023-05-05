ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил о завершении действовавшего режима чрезвычайной ситуации по COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Гебрейесус рассказал, что за день до мероприятия, 4 мая, комитет по чрезвычайной ситуации провел 15-ю встречу и порекомендовал ему объявить о завершении ЧС в общественном здравоохранении.

"С большой надеждой я объявляю о завершении COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации", – отметил Гебрейесус.

По его словам, примерно 20 миллионов человек умерли от коронавируса с начала пандемии.

"С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших", – заявил он.

При этом глава ВОЗ призвал все страны мира сохранять бдительность в отношении заболевания, так как оно никуда не исчезло и продолжает видоизменяться.

"Сохраняется риск появления новых вариантов, вызывающих новые всплески случаев заболевания и смертности", – подчеркнул Гебрейесус.

Он призвал не воспринимать его решение о прекращении режима ЧС как сигнал, позволяющий снизить бдительность граждан.

Ранее гендиректор ВОЗ выражал уверенность, что в этом году пандемию COVID-19 можно будет считать завершенной. Он также напомнил, что 11 марта исполнилось три года с тех пор, как организация впервые заявила, что глобальная вспышка заболеваемости коронавирусом может быть названа пандемией.

В апреле Роспотребнадзор заявлял о выявлении случаев заражения новым штаммом коронавируса "Арктур". В ведомстве добавили, что субвариант изначально был выявлен в Индии.

Глава ведомства Анна Попова отмечала, что волна заболеваемости из-за выявления нового варианта коронавируса прогнозируется в РФ в конце мая. По ее словам "Арктур" представляет собой мутацию "Омикрона", на данный момент происходит дальнейшее развитие вируса.

Попова добавила, что никакие дополнительные ограничения из-за нового штамма вводить в России не будут.



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