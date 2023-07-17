Инфекционист рассказал россиянам, как сейчас лечить коронавирус

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Если человек заболел коронавирусом, то стоит соблюдать лечебно-охранительный режим, пить больше воды, принимать симптоматические средства, а если болезнь начинает протекать слишком долго или что-то идет не так, то стоит немедленно обратиться к медикам. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Как отмечает врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков, многие россияне переносят коронавирусную инфекцию в разных ее формах, кто-то, например, болеет ею "на ногах" и заражает других граждан.

"У меньшей части заразившихся ковид протекает в легкой или среднетяжелой формах, без поражения легких, тяжести состояния и развития тромбозов. Единичные тяжелые случаи бывают, но в массе коронавирус протекает нетяжело", – сказал он.

Врач подчеркнул, что если болезнь протекает легко, то это не означает, что она не приведет к каким-либо последствиям. По его словам, в данный момент болеющие граждане часто сталкиваются с поражениями желудочно-кишечного тракта или когнитивными нарушениями.

Длительное течение COVID-19 или же синдром, который развивается после заболевания, никуда не исчезли, отметил Поздняков.

"Единственная мера безопасности, которая сейчас разумна – это избегать контактов с явно больными людьми с проявлениями респираторной инфекции. Собственно говоря, эта мера актуальна для любой инфекции: не хочешь болеть – старайся ее избежать", – объяснил врач.

Он добавил, что если человек все же заболел коронавирусом, то ему стоит остаться дома, соблюдать лечебно-охранительный режим, употреблять больше воды и принимать симптоматические средства, например, капли при насморке или антипиретики при повышении температуры. Если человек понимает, что его болезнь протекает слишком долго или появляются несвойственные симптомы, то стоит обратиться ко врачу.

"Пациенту с тяжелой фоновой патологией лучше сразу обратиться к врачу. В идеале – провести экспресс-тест на ковид. При положительном результате и наличии клинических проявлений врач может назначить этиотропную терапию", – сказал Поздняков.

Отвечая на вопрос о пике заболеваемости коронавирусом в России, врач предположил, что, скорее всего, жители страны его не заметят. Однако все может измениться, если вирус мутирует, резюмировал он.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев заявлял, что новый штамм коронавируса "Арктур" не должен вызвать беспокойство в связи с тем, что большая часть жителей Москвы имеют иммунитет к нему.

Врач отметил, что многие москвичи получили иммунитет благодаря вакцинации, а также перенеся заболевание. Кроме того, он может появиться из-за проиммунивания, когда человек регулярно сталкивается с какими-либо вирусами, благодаря чему постепенно происходит нарастание иммунитета.



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