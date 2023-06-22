Глава Роспотребнадзора заявила о рисках появления более тяжелых штаммов коронавируса

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Юлия Иванко

В мире сохраняется угроза появления более заразного и вызывающего сильное тяжелое течение болезни варианта коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения".

"Широкая циркуляция возбудителя продолжается, сохраняется риск появления новых вариантов, которые могут легче передаваться или вызывать более тяжелое течение болезни, что делает еще более острой потребность в постоянном вложении ресурсов в осуществление эпиднадзора", – цитирует ее "Интерфакс".

По словам Поповой, в мире следует держать на контроле не только вновь возникающие случаи заболевания, но и последствия COVID-19 – постковид, лонгковид.

Во время конференции она также заявила, что новый международный договор по борьбе с пандемиями могут подписать до мая 2024 года.

В мае ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что за этот период от инфекции скончались порядка 20 миллионов человек.

ВОЗ заявила об угрозе новой пандемии