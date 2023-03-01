Факт утечки коронавируса из института Уханя подтвердить невозможно – Попова

Фото: ТАСС/Xinhua via ZUMA/Jim Colton

Факт утечки коронавируса из лаборатории института в китайском Ухане, если такой действительно был, подтвердить невозможно, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, России ничего неизвестно о том, что уханьские институты вели какие-либо запрещенные исследования.

"Подтвердить, что они его утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная", – заявила Попова на заседании комитета Государственной думы по здравоохранению.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятным источником пандемии COVID-19 лабораторный инцидент в Ухане.

Он также добавил, что правительство Китая пытается помешать работе по установлению причин пандемии коронавируса.

До этого СМИ сообщали о том, что Всемирная организация здравоохранения приостановила расследование происхождения коронавируса. Однако вскоре после этого организация опровергла подобные сообщения, добавив, что ВОЗ продолжает производить запросы к КНР с целью получить данные для определения происхождения COVID-19.

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