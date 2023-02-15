ВОЗ опровергла сообщения о прекращении исследований происхождения COVID-19

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ВОЗ продолжает производить запросы к КНР с целью получить данные для определения происхождения COVID-19, поэтому ранее опубликованная статья о прекращении поиска является ложной. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря организации Тарика Жазаревича.

"Статья в Nature неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить… Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования – и для этого нам нужен доступ из Китая", – заявил Жазаревич.

Ранее международный научный журнал Nature со ссылкой на эксперта ВОЗ Марию ван Керкхове заявил, что организация решила приостановить расследование происхождения коронавируса. По данным издания, сначала специалисты планировали строить работу поэтапно, однако сейчас от этой стратегии пришлось отказаться.

В июле 2021 года гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что организация проводит подготовку ко второму этапу изучения происхождения коронавируса.

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