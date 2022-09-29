Эксперт заявил, что пока нет доказательств искусственного происхождения коронавируса

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Вопрос настоящего источника происхождения коронавируса все еще открыт, так как нет точных доказательств искусственного появления вируса, утверждает заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов.

"На самом деле это (искусственное появление вируса. – Прим. ред.) вещь недоказуемая. Следов прямого генно-инженерного вмешательства нет. Можно спокойно стоять на позициях, что была адаптация вируса, <…> накопились случайные или искусственные определенные мутации, <…> и что это абсолютно не естественный процесс, а искусственный, а дальше произошла утечка из лаборатории", – приводят его слова РИА Новости.

Логунов также добавил, что в природе ученые часто отмечали ситуации, когда патогены переходили в человеческую популяцию через какое-либо животное или напрямую. В качестве примера академик привел эксперименты с вирусом Эбола. По его словам, он содержит мутации, возникающие в процессе адаптации.

"Поэтому возможны разные варианты, и стоять на каком-то из вариантов можно, только если у тебя есть неопровержимые доказательства. У меня нет неопровержимых доказательств об искусственном появлении этого вируса", – поделился Логунов.

На данный момент сообщество ученых проводит сразу несколько исследований поиска источника вируса SARS-CoV-2, заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов. Он считает, на сегодняшний день специалисты не собрали все нужные материалы для качественного расследования.

"Сейчас пока ничего нельзя исключать, пока не закончены эти расследования", – отметил Нетесов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ученые продолжают поиски источника происхождения коронавирусной инфекции. Организация прокомментировала доклад комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем эксперты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.

В свою очередь, директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов поделился, что настоящий источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.

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