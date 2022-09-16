Эксперт рассказал, почему COVID-19 может иметь лабораторное происхождение

Фото: depositphotos/alexraths

С самого старта пандемии коронавирусной инфекции ученые так и не смогли обнаружить природный источник его происхождения. Исходя из этого, исследователи склоняются к лабораторной версии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергея Нетесова.

"Что касается нынешнего вируса SARS-CoV2, то прошло уже два года и девять месяцев, а специалисты до сих пор не могут найти его природного предшественника с гомологией геномов выше 96%. Вот это является главным основанием для подозрения о его рукотворном происхождении из лаборатории, принимая во внимание, что в Китае в предшествующие годы проводились очень интенсивные исследования коронавирусов, в том числе генно-инженерного плана", – отметил Нетесов.

Академик подчеркнул, что спустя три года Китай так и не поделился отчетом о работах, которые велись над этой темой в 2019 году. Кроме того, комиссия ВОЗ также запросила документы по исследованиям, рассказал Нетесов.

По словам эксперта, для поиска источника происхождения COVID-19 организованы несколько групп ученых.

"Во-первых, это состоящая из 20 членов комиссия Всемирной организации здравоохранения. Во-вторых, идет официальное расследование специальной комиссии сената США", – поделился эксперт.

Он добавил, что на данный момент ученые провели анализ более 80 тысяч проб от диких животных и птиц, а также резервуаров COVID-19 в Китае и в мире. Нетесов утверждает, что в тех местах эксперты так и не нашли источник, который соответствовал требованиям.

Ранее директор по развитию центра имени Чумакова Константин Чернов заявил, что истинный источник происхождения COVID-19 ученые могут никогда не обнаружить. По его словам, для этого нужны административные и политические решения, которые никак не связаны с наукой.

Более того, ВОЗ подчеркнула, что ученые продолжают поиски источника происхождения инфекции. Организация отозвалась о докладе комиссии по COVID-19 ученых британского издания Lancet. В нем специалисты допустили возможность лабораторного происхождения вируса.