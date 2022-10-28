В Центре им. Гамалеи не исключили передачу смертельного вируса от голубей к человеку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Центре имени Гамалеи не исключили, что вирус, поразивший голубей в Великобритании, может быть опасен для человека. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее в Британии обнаружили голубей со странными симптомами: нет аппетита, искривлена шея и трясутся крылья.

Свое мнение выразил глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Бутенко. Он объяснил, что это парамиксовирус, который может привести к неблагоприятным эпидемиологическим последствиям, как это произошло с COVID-19.

"Необходимо исследование. Многие вирусы у животных очень патогенны для человека, но для этого нужно тщательно доказательства собрать", – сказал он.

Бутенко подчеркнул, что подобные вирусы сначала переносят животные, а затем они могут передать их человеку. Есть два известных парамиксовируса: "Нипах" и "Хендра". Они способны привести к смерти. По словам эксперта, заразиться ими могут:

летучие мыши;

лошади;

человек.

Деятельность человека также может способствовать появлению новых подвидов вирусных инфекций, добавил Бутенко. Специалист предупредил, что животные могут быть переносчиками.

"У птиц свои есть агенты патогенные. Среди хламидий известны очень распространенные заболевания, в том числе у голубей – это орнитоз и пситтакоз", – рассказал он.

Кроме того, пернатые являются резервуарами вирусов в природе, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в американской лаборатории создали новый смертельный штамм коронавируса. В результате исследований он убил 80% подопытных.

"Омикрон S" создали путем скрещивания спайкового белка "Омикрона" и исходного дикого штамма – первого заразившего человека в Ухане.

Также стало известно, что в правительственной лаборатории США в штате Мэриленд планируют создать новый, гораздо более смертоносный штамм оспы обезьян.



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