Китайские врачи рассказали новые подробности о вирусе Ланъя

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Ученые Пекинского Института микробиологии и эпидемиологии выпустили отчет, в котором подробно описали симптомы у заболевших вирусом Ланъя. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

По данным специалистов, 35 жителей восточной провинции Китая Шаньдун и центральной провинции Хэнань заразились вирусом от землероек. Заболевание получило название Langya henipavirus или LayV.

Авторы отчета выразили мнение, что землеройки являются природным резервуаром патогена.

Заболевание проявляется через лихорадку, усталость, кашель, тошноту и головные боли. При этом у некоторых пациентов развивались аномалии клеток крови.

У 35% зараженных находили нарушения функции печени, а у 8% – почек. Смертельные или тяжелые случаи заболевания на данный момент неизвестны.

Зараженные в основном были фермерами. Кроме того, никто из членов их семьи не заразился, что позволяет предположить, что вирус не передается от человека к человеку.

Новый вид генипавируса – вирус Ланъя, передающийся от диких животных человеку, обнаружили ученые из Сингапура и Китая. До обнаружения вируса было известно о двух видах способных заражать людей генипавирусов, среди которых вирус Нипах и Хендра.

В Роспотребнадзоре заявили, что риска распространения вируса Ланъя в России практически нет. В ведомстве отметили, что свести к минимуму риски завоза в страну инфекционных заболеваний позволяют мероприятия по санитарной охране территории РФ.