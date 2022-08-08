Вирусолог назвал способы защиты от нового вируса из Азии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Новым видом генипавируса – вирусом Ланъе – заразились уже 35 жителей Китая. Снизить риск заражения вирусом можно, например, исключив телесный контакт с дикими животными, сообщил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Врач уточнил, что заразиться Ланъе можно, употребляя мясо диких животных в пищу. Опасность также могут представлять любые продукты животного происхождения, которые прошли неправильную термическую обработку, предупредил специалист.

"Если вы путешествуете, не пытайтесь самостоятельно ловить и контактировать с дикими животными. Не кормите их, в том числе даже мелких, потому что животное может напасть. Если возникают любые симптомы респираторной инфекции, нужно обратиться к врачу и не заниматься самолечением", – посоветовал Викулов.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предположил, что патоген не окажется в России.

"Вирус, о котором идет речь, относится к семейству парамиксовирусов. Другие известные вирусы этой группы вызывают корь, свинку, парагрипп и другие заболевания. По имеющимся данным, новый генипавирус из Китая нельзя признать опасным", – объяснил Аграновский.

Известно, что к симптомам заражения Ланъе относят лихорадку, усталость, миалгию (боль в мышцах, связках, сухожилиях), тошноту и рвоту. По словам ученых, новый вирус похож на Нипах.

Информация о передаче Ланъе между людьми остается неизвестной. Частыми носителями вируса определили землероек. Антитела к нему нашли у коз и собак.

Ранее ученые из КНР и Сингапура обнаружили новый вид генипавируса – вирус Ланъе. Отмечается, что инфицированных обнаружили в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань.

Уточняется, что геном вируса Ланъе состоит из 18 402 нуклеотидов, похож на другие 5 известных ученым генипавирусов и наиболее схож с вирусом Моцзян, который был впервые обнаружен в южной китайской провинции Юньнань.