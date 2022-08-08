Иммунолог оценил опасность нового генипавируса в Китае

Фото: Chinatopix via AP
Новый вид генипавируса – вирус Ланъе – требует дополнительного изучения, однако есть факты, которые вызывают опасения на счет него. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее стало известно, что в Китае выявили новый вид генипавируса, который может передаваться от диких животных к людям. Ученые назвали его вирусом Ланъе. В КНР обнаружили 35 человек, зараженных им, при этом тяжелых случаев течения заболевания и летальных исходов не зарегистрировано.
По словам Крючкова, вирусы, передающиеся от животных к человеку, выявляются постоянно, так что не стоит переживать по этому поводу каждый раз.
Кроме того, новая инфекция малоизучена и неизвестно, способна ли она передаваться от человека к человеку, продолжает эксперт.
"Если это ближайший родственник вируса Нипах, то, возможно, он обладает такими же свойствами. И сейчас ученым надо понять, передается ли он от человека к человеку. Пока это вроде бы не доказано", – отметил иммунолог.
Специалист считает, что обнаружение новых вирусов – большая заслуга ученых. Чем быстрее заболевание будет выявлено, тем скорее его изучат.
"Всегда будут инфекции, которые перешли от животных человеку. Будут инфекции, которые выйдут из таяния ледников. Также уже известные инфекции меняют свойства и приобретают более опасные формы. Есть искусственно созданные патогены", – рассуждает Крючков.
По мнению эксперта, важно исследовать инфекции на ранних стадиях, пока они не переросли в эпидемию среди людей, которую сложно изучить и контролировать.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в африканской Республике Гана скончался ребенок, который заразился схожим с Эболой редким вирусом лихорадки Марбург. Сегодня для него не существует методов эффективного лечения, как и вакцин. Инфекция сопровождается кровотечениями из носа, головными болями и лихорадкой.
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