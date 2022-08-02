ВОЗ сообщила о смерти ребенка, зараженного вирусом Марбург

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В Гане умер ребенок, зараженный высококонтагиозным вирусом лихорадки Марбург, схожим с Эболой, заявил помощник генерального директора ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе Фалл.

"На прошлой неделе я упомянул о двух дополнительных случаях. Один из них – жена первого пациента, а другой – ребенок этого пациента. Ребенок, к сожалению, умер, но жена все еще жива и поправляется", – цитирует его РИА Новости.

18 июля стало известно о случаях заражения редким вирусом Марбург в африканской Гане. Вирус вызывает лихорадку, головные боли, кровотечения из носа. В настоящее время от него нет вакцины, а также эффективного метода лечения.

Ранее главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн проинформировал россиян о минимальной вероятности широкого распространения вируса лихорадки Марбург. В то же время специалист уточнил, что симптомами заражения лихорадкой могут стать повышенная температура, высыпания на коже и другие сигналы организма.

Кроме того, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков назвал способы заражения лихорадкой Марбург. По его словам, заражение происходит путем тесного контакта с телесными жидкостями, например с кровью. Однако в настоящее время реальным риском заражения может стать неосторожность при исследовании лихорадки в лаборатории.