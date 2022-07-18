Эксперт прокомментировал вероятность распространения вируса лихорадки Марбург в мире

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Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с "Радио 1" прокомментировал вероятность распространения вируса лихорадки Марбург в мире. Эксперт уточнил, что вероятность широкого распространения вируса минимальна.

"Эпизоды заражения вирусом в Гане – тот случай, когда эпидемиологические органы и службы стран по всему миру должны внимательно следить за ситуацией. Люди же должны относиться к этому спокойно. Вероятность того, что может произойти что-то тяжелое, минимальна", – поделился эксперт.

Альштейн напомнил, что первые случаи лихорадки зафиксировали еще в Германии. Тогда люди заразились от завезенных туда обезьян. Ранее вспышки также наблюдали в Африке.

Симптомами развития лихорадки Марбург являются повышенная температура, желудочные или носовые кровотечения, рвота и высыпания на коже, сообщил эксперт. Вероятность летального исхода из-за развития болезни высока.

Эксперт также согласился с заявлением Роспотребнадзора, где заверили россиян в минимальном риске проникновении вируса лихорадки на территорию страны из-за отсутствия прямого авиасобщения с Ганой.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков назвал способы заражения лихорадкой Марбург. По его словам, заразиться болезнью нельзя воздушно-капельным путем. Лихорадка передается в процессе тесного контакта с телесными жидкостями, например с кровью.