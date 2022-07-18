Риск завоза лихорадки Марбург в РФ минимален – Роспотребнадзор

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Риск завоза лихорадки Марбург в Россию минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения с Ганой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, в настоящее время наблюдается снижение общей интенсивности пассажиропотоков. В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на их контроле.

Ранее служба здравоохранения Ганы зафиксировала два случая заражения редким вирусом Марбург, вызывающим геморрагическую лихорадку.

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию со вспышкой болезни, похожей на Эболу, которая произошла в Танзании. Известно, что 13 человек заразились, еще 3 умерли от болезни. Для определения болезни, по словам эксперта, необходимо провести молекулярную диагностику. Однако, заметил Альтштейн, в Танзании могла оказаться Эбола или лихорадка Ласса.

Альтштейн добавил, что эпидемия Эболы была с 2014 по 2015 год. Тогда болезнь удалось удержать в пределах Африки: заболели 11 000 человек, многие умерли, прокомментировал вирусолог.

Как отмечает эксперт, вакцины разработали позже, когда эпидемия прошла. Однако, сообщил Альтштейн, в последний раз Эбола охватила страну в 2019 году. Заболеванию подверглись около 3 000 жителей, заключил вирусолог.