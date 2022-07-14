Инфекционист рассказал, когда проявляются первые симптомы оспы обезьян

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Симптомы оспы обезьян могут проявиться через несколько недель после заражения. Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

12 июля в России выявили первый случай заболевания. Вирус обнаружили в Санкт-Петербурге у молодого человека, вернувшегося из Европы.

Эксперт отмечает, что в среднем с момента заражения до первых симптомов может пройти до двух недель. Но иногда этот период может быть и более длительным.



Евгений Тимаков врач-инфекционист Инкубационный период – от 5 до 14 дней, в редких случаях – до 3 недель. В течение этого времени могут появиться первые симптомы.

При этом специалист подчеркивает, что начальные признаки заражения проявляются вовсе не сыпью.

"Может быть и головная, и мышечная боль. В отличие от других вирусных инфекций, увеличиваются лимфоузлы. И только потом уже появляется сыпь", – объясняет инфекционист.

Ранее врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что люди, родившиеся в 1980 году и раньше, могут быть невосприимчивы к оспе обезьян. Все из-за того, что многие из них прошли вакцинацию от натуральной оспы.